Profitiert Salzburg vom Klopp-Engagement? Reiter äußert sich

Red Bull Salzburg kann offenbar nicht in geahnter Art und Weise vom Engagement des neuen RB-Fußballchefs Jürgen Klopp Gebrauch machen. „Unser Austausch, das muss ich fairerweise sagen, ist wirklich begrenzt“, sagte Geschäftsführer Stephan Reiter auf dem „Fußballkongress“ in Salzburg.

Klopp sei bisher zweimal im Stadion gewesen, berichtete Reiter. „Wir tauschen uns ein bisschen aus. Wenn wir Spieler verpflichten, werden wir auf seine Expertise zurückgreifen“, sagte er: „Aber sonst gibt es da nicht so viele Berührungspunkte. Sicher weniger, als es sich der ein oder andere vorstellt.“

Klopp ist seit Jahresbeginn als „Head of Global Soccer“ für alle fußballerischen Aktivitäten im RB-Kosmos zuständig. Dieser umfasst neben Salzburg auch den deutschen Bundesligisten RB Leipzig, die New York Red Bulls sowie die Vereine Bragantino aus Brasilien und Omiya Ardija aus Japan. Salzburg war nach zehn nationalen Meistertiteln in Folge im Vorjahr „nur“ Zweiter geworden. Aktuell belegt Red Bull sogar nur Platz vier der Meisterrunde.

(SID) / Foto: IMAGO