Profivertrag für WAC-Talent

Der Wolfsberger AC stattet Talent Tobias Gruber mit einem Profivertrag aus.

Der gebürtige Pongauer wechselte 2019 in die Akademie der Lavanttaler und ist seit Sommer 2023 Teil der Profimannschaft. Der Innenverteidiger trainiert regelmäßig bei den Profis mit und kam bisher vorrangig bei den WAC-Amateuren zum Einsatz, wo er in allen 15 Spielen in der Startelf stand.

In der laufenden Spielzeit schaffte der 19-Jährige dreimal den Sprung in den Kader der Profis und gab Anfang Dezember gegen den FC Red Bull Salzburg sein Profidebüt.

Der erste Profivertrag des Verteidigers läuft bis 2027. „Ich bin überglücklich meinen ersten Profivertrag hier beim WAC, wo ich bereits die gesamte Akademie durchlaufen habe, zu unterschreiben. Danke vor allem an den Verein und meiner Familie, die mich von Anfang an unterstützt haben. Ich freue mich auf viele weitere Einsätze für das Wolfsrudel“, meinte Gruber nach der Vertragsunterschrift.

Bild: Wolfsberger AC