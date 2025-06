Prognose zur Klub-WM: Super-Computer berechnet Titelfavorit

In der Nacht von Samstag auf Sonntag steigt um 2 Uhr (MESZ) das Eröffnungsspiel der Klub-WM 2025 in den USA. Afrikas Champions-League-Sieger Al Ahly trifft auf Inter Miami um Superstar Lionel Messi. Im Vorfeld des Turniers hat ein Super-Computer des Datendienstleisters OPTA die Titelchancen aller 32 Klubs ermittelt.

Basierend auf 10.000 Simulationen wurden für alle Teams Wahrscheinlichkeiten auf den Titelgewinn berechnet. Das Ergebnis des Super-Computers: Der amtierende Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain ist auch Topfavorit auf den Klub-WM-Titel. Laut den Berechnungen liegt die Wahrscheinlichkeit, dass der französische Klub den Titel gewinnt, bei 18,5 Prozent.

Knapp dahinter folgt Manchester City auf dem zweiten Platz mit 17,8 Prozent Titelwahrscheinlichkeit. Auf den weiteren Plätzen der Favoritenliste landeten Bayern München (12,8%), Inter Mailand (12,3%) und Real Madrid (9,8%).

Salzburgs Titelchance unter einem Prozent

Mit dem FC Salzburg ist auch Österreich bei diesjährigen Ausgabe der Klub-WM mit einem Team vertreten. Der Super-Computer räumt den Mozartstädtern eine Titelchance von 0,1 Prozent ein.

Der Achtelfinaleinzug erscheint für Salzburg hingegen deutlich realistischer. In den Simulationen erreichte die Letsch-Elf in 34,8 Prozent der Fälle die K.o.-Phase. Die „Roten Bullen“ treffen in ihrer Gruppe auf Pachuca (Mexiko), Al-Hilal (Saudi-Arabien) und Real Madrid (Spanien).

Auffällig ist allgemein die Dominanz europäischer Vereine: Die ersten elf Plätze der Rangliste werden ausschließlich von Teams aus Europa belegt. Der bestplatzierte nicht-europäische Verein ist al-Hilal, der aktuelle Klub des ehemaligen Inter-Trainers Simone Inzaghi.

Überblick: So sind die Titelchancen aller Teams laut OPTA-Supercomputer

Bild: Imago