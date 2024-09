Prominente Abwesende: Das sind die CL-Kader von Sturm & Salzburg

Doublesieger Sturm Graz und Vizemeister Salzburg haben ihre Kaderlisten für die anstehende Champions-League-Saison bekanntgegeben und dabei auf prominente Namen verzichtet.

Bei den Steirern von Trainer Christian Ilzer fehlt der abwanderungswillige Stürmer Manprit Sarkaria, bei den Salzburgern von Coach Pepijn Lijnders schafften es der ebenfalls wechselwillige Verteidiger Oumar Solet, PSG-Leihspieler Joane Gadou und der Langzeitverletzte Fernando nicht ins Aufgebot.

Die Kaderlisten mussten von den 36 teilnehmenden Clubs bis Dienstag bei der UEFA eingereicht werden und wurden am Mittwoch veröffentlicht. Sturm geht mit 24 Kaderspielern in die „Königsklasse“, die Salzburger nominierten 28 Akteure. Sarkaria und Solet haben theoretisch noch bis zum Bundesliga-Transferschluss am Donnerstag Zeit, einen neuen Club zu finden.

In der Königsklasse zeigt Sky in der Ligaphase 17 von 18 Spielen pro Spieltag live & exklusiv

Mit dem Sky X-Traumpass alle UEFA-Bewerbe live streamen!

Der Kader von Sturm Graz im Überblick:

Tor

#1 Kjell Scherpen

#40 Matteo Bignetti

#53 Daniil Khudiakov

Verteidigung

#2 Max Johnston

#5 Gregory Wüthrich

#22 Jusuf Gazibegovic

#24 Dimitri Lavalée

#35 Niklas Geyrhofer

#47 Emanuel Aiwu

Mittelfeld

#4 Jon Gorenc-Stankovic

#8 Malick Junior Yalcouye

#10 Otar Kiteishvili

#14 Lovro Zvonarek

#15 William Böving

#17 Emir Karic

#19 Tomi Horvat

#21 Tochi Chukwuani

#23 Arjan Malic

#25 Stefan Hierländer

Sturm

#9 Erencan Yardimci

#18 Mika Biereth

#20 Seedy Jatta

#36 Amady Camara

#38 Leon Grgic

Der Kader von Red Bull Salzburg im Überblick:

Tor

#1 Janis Blaswich

#24 Alexander Schlager

#62 Valentin Oelz

#92 Salko Hamzic

Verteidigung

#3 Aleksa Terzic

#4 Hendry Blank

#5 Bryan Okoh

#6 Samson Baidoo

#29 Daouda Guindo

#36 John Mellberg

#39 Leandro Morgalla

#70 Amar Dedic

#91 Kamil Piatkowski

Mittelfeld & Sturm

#7 Nicolas Capaldo

#8 Stefan Bajcetic

#10 Bobby Clark

#14 Maurits Kjaergaard

#15 Mamady Diambou

#16 Takumu Kawamura

#18 Mads Bidstrup

#19 Karim Konate

#21 Petar Ratkov

#25 Oliver Lukic

#27 Lucas Gourna-Douath

#28 Adam Daghim

#30 Oscar Gloukh

#45 Dorgeles Nene

#49 Moussa Yeo

(APA/Red.)

Bild: GEPA