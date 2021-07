Prominenter Neuzugang bei der First Vienna

via

Die First Vienna hat nach dem Transfer von Ex-Rapid- und Nürnberg-Goalie Andreas Lukse einen weiteren Transfer-Coup gelandet. Markus Wostry wechselt von Wacker Innsbruck auf die Hohe Warte.

Wostry absolvierte in seiner Karriere acht Europa-League-Spiele sowie 118 Bundesliga-Spiele für den LASK und die Admira, nun unterschrieb der Innenverteidiger einen Einjahresvertrag mit Option auf Verlängerung bei der Vienna. Der 28-Jährige kam nach seinem Wechsel von der Admira zum LASK im Sommer 2018 nur selten zum Einsatz, auch bei Wacker Innsbruck kam Wostry in der Spielzeit 2020/21 nicht in Tritt.

“Es freut mich, dass ich bei der Vienna andocke. Die Ziele und Ideen des Vereins haben mich schnell überzeugt. Das Gesamtpaket passt einfach. Ich bin überzeugt, dass ich mich hier sehr gut einbringen und der Mannschaft helfen kann”, sagte Wostry über die Rückkehr in seine Heimatstadt Wien.

