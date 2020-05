Prominenter Zuwachs für “Adria-Tour”

Die von Novak Djokovic ins Leben gerufene “Adria-Tour”, an der auch Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem teilnehmen wird, hat prominenten Zuwachs bekommen: Wie Djokovic am Dienstag bekannt gab, haben auch die beiden Kroaten Marin Cilic (ATP-37.) und Borna Coric (33) für die Serie zugesagt.

Erste Station ist am 13. und 14. Juni ein Turnier in Belgrad, danach folgen Zadar in Kroatien (20./21. Juni), ein Stopp in Montenegro (27./28. Juni) sowie eine Veranstaltung in Banja Luka (3./4. Juli). Neben dem Weltranglisten-Ersten Djokovic und dem -Dritten Thiem werden auch der Deutsche Alexander Zverev (Nr. 7) sowie der Bulgare Grigor Dimitrow (19) aufschlagen.

(APA)

Beitragsbild: GEPA