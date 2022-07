Protest abgelehnt: Wacker Innsbruck darf nicht in der Regionalliga starten

Der FC Wacker Innsbruck darf nach dem Zwangsabstieg aus der ADMIRAL 2. Liga nicht in der Regionalliga starten. Das teilten die Tiroler nach dem Urteil des ÖFB mit.

Aus Sicht des FC Wacker Innsbruck war ein Antreten in der dritten Leistungsstufe rechtmäßig, deshalb legte der Tiroler Traditionsklub im Juni auch Einspruch gegen den Beschluss des Tiroler Fußballverbandes ein. Dieser teilte Wacker nämlich in die Hypo Tirol Liga, also in die 4. Liga, ein.

Der Rechtsmittelsenat des ÖFB weist den Einspruch allerdings ab. Damit muss Wacker Innsbruck seinen Neustart in der Hypo Tirol Liga angehen muss. Am 30. Juli steht für den FC Wacker das erste Meisterschaftsspiel beim SC Kirchbichl an.

Die Entscheidung steht: wir gehen in der kommenden Saison in der Hypo Tirol Liga an den Start! Zum Spielplan ➡️ https://t.co/5kDSqIu2bk#fcw1913 pic.twitter.com/1n2rCPbbx7 — FC Wacker Innsbruck (@wackerinnsbruck) July 20, 2022

Bild: GEPA