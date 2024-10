Die Suspendierung des ehemaligen Fußball-Teamspielers Martin Hinteregger ist aufgehoben worden. Wie die Spielergewerkschaft VdF am Dienstag bekannt gab, wurde einem Protest der VdF gegen die Entscheidung des Strafausschusses des Kärntner Fußball-Verbandes am Montagabend stattgegeben. Hinteregger, der für die SGA Sirnitz im Kärntner Unterhaus spielt und den Verein auch trainiert, darf damit wieder alle Funktionen im Fußballsport ausüben.

Der 32-jährige Ex-Internationale hatte Mitte September im Spiel gegen Mittlern einen Fan umgestoßen, der betroffene Mann brachte eine Strafanzeige gegen den früheren Frankfurt-Profi ein. Der Strafausschuss des Kärntner Verbandes suspendierte Hinteregger daraufhin bis alle Umstände den vermeintlichen Schubser betreffend aufgeklärt sind.

„Die Suspendierung hätte bis zu einem Jahr oder länger dauern können und war absolut überzogen. Wir sind froh, dass Martin ab sofort wieder am Platz stehen darf“, sagte der VdF-Vorsitzende Gernot Baumgartner in einer Mitteilung. Vonseiten des Kärntner Verbandes hieß es, dass der genaue Zeitpunkt für eine Entscheidung in der Causa derzeit nicht absehbar ist.

