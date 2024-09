Protest gegen Ticketpreise: LASK-Fans boykottieren Europacup-Heimspiele

Der harte Kern der LASK-Fans will die Europacup-Heimspiele der Linzer in dieser Saison aufgrund der Ticketpreise boykottieren. Wie die Dachorganisation „Landstrassler“ auf ihrer Website bekannt gab, sehe man dies als klare Botschaft an die Clubführung des Conference-League-Teilnehmers.

Die Entscheidung gelte „für alle Europacup-Heimspiele in der Zukunft, bis eine deutliche Preissenkung auf Steh- und Sitzplatz hin zu europäischen Standards sichtbar ist“, hieß es im Statement.

Wie die Anhänger schrieben, habe man bereits öfters auf die ihrer Meinung nach zu hohen Preise bei den Heimkarten aufmerksam gemacht. Während beim LASK für einen Sitzplatz auf der Längsseite pro Spiel 68 Euro verlangt würden, seien es beispielsweise beim ebenfalls in der Conference League spielenden SK Rapid fast die Hälfte. Der FC Chelsea verlange als wohl namhaftester Verein des Bewerbs einheitlich etwa 32 Euro im gesamten Stadion. Das billigste Dreier-Abo für die Spiele gegen Djurgarden am kommenden Donnerstag (21 Uhr / live auf Sky Sport Austria 2 – streame mit dem Sky X-Traumpass), Cercle Brügge (7. November) und Vikingur Reykjavik (19. Dezember) kostet 112 Euro. Bei den Wienern sind es auch da rund die Hälfte für die drei Heimspiele.

Das Fan-Kollektiv empfahl außerdem, sich für die kommende Saison kein „Abo plus“ zuzulegen, das eine Kaufpflicht zu einem ermäßigten Preis für Europacup-Tickets beinhaltet.

(APA) / Artikelbild: GEPA