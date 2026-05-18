PSG bangt vor CL-Finale um Dembele
Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain bangt um Ballon-d’Or-Gewinner Ousmane Dembele.
Wie der französische Meister zwölf Tage vor dem Finale der Königsklasse in Budapest gegen den FC Arsenal mitteilte, befindet sich der Angreifer aufgrund von muskulären Beschwerden in der rechten Wade „noch einige Tage in Behandlung“.
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Der Franzose war am Sonntagabend im Ligaspiel bei Stadtrivale Paris FC (1:2) „vorsorglich ausgewechselt“ worden. „Ich glaube, es ist nur Müdigkeit“, hatte Trainer Luis Enrique nach der Partie gesagt. Dembele hatte während der Saison immer wieder Verletzungsprobleme, insgesamt verpasste er 15 Pflichtspiele.
(SID)
Bild: Imago