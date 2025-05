PSG dank „Gigi“ weiter im Rennen um „lang ersehnte Trophäe“

Was mit den großen Stars nicht gelungen ist, soll nun nachgeholt werden. Paris St. Germain ist seit Mittwoch nur noch eine Hürde vom Premierentitel in der Fußball-Champions-League entfernt. „Wir wollen die Ersten sein, die diese lang ersehnte Trophäe für PSG erobern“, sagte PSG-Trainer Luis Enrique nach dem 2:1-Heimerfolg gegen Arsenal, der gesamt mit 3:1 den Aufstieg brachte. Erfolgsgarant war mit Gianluigi Donnarumma vor allem auch der Tormann.

„Wenn man auf die zwei Spiele schaut, war ihr Tormann der beste Spieler auf dem Platz. Er hat den Unterschied ausgemacht“, sagte Arsenal-Trainer Mikel Arteta. Und Arsenal-Stürmer Mikel Merino ergänzte: „Er hat einige unglaubliche Paraden gezeigt.“ Mit laut „Guardian“ „bemerkenswerten Reflexen und seiner Beweglichkeit“ hielt der Italiener sein Team in der Anfangsphase im Spiel, die Londoner hatten da in einer Drangphase Chancen auf eine komfortable Führung ausgelassen.

Junge Spieler bilden Stamm

Im ersten Jahr nach dem Abschied von Superstar Kylian Mbappé zu Real Madrid ist Donnarumma einer der größten Namen im Kader von PSG, das zuvor jahrelang auf die ganz große Starpower gesetzt hatte. Weder Mbappé noch Neymar noch Lionel Messi noch Zlatan Ibrahimovic holten mit Paris aber den Titel in der „Königsklasse“. Dass es fünf Jahre nach der Final-Niederlage gegen Bayern München nun das zweite Mal in der Vereinsgeschichte die Chance darauf gibt, hat auch mit dem neuen Ansatz vieler junger Spieler zu tun.

Mit Nuno Mendes (22), Willian Pacho (23), João Neves (20), Khvicha Kvaratskhelia (24), Désiré Doué (19), Bradley Barcola (22) und Gonçalo Ramos (23) zählen sieben Akteure zum Stamm, die noch nicht 25 sind. „Der Spirit hat sich bei uns verändert. Wir treten jetzt viel mehr als ein Team auf. Wir spielen füreinander, stehen als Mannschaft eng zusammen“, sagte Donnarumma, als er nach Mbappé gefragt wurde. Laut Kapitän Marquinhos habe Luis Enrique konsequent daran gearbeitet, die Mentalität seiner Spieler zu verbessern. „Das geht nicht über Nacht“, betonte der Brasilianer.

Jedes Training „auf höchstem Level“

Luis Enrique ist seit Juli 2023 beim vom Emirat Katar mit Milliarden-Investitionen unterstützten Verein im Amt. „Im ersten Jahr haben wir gut gearbeitet, es war aber nicht gut genug. Danach habe ich den Spielern gesagt, dass ich den Verein verlassen werde, wenn ich nicht eine andere Mentalität in jedem Training sehe. Dieses Jahr war jedes Training auf dem höchsten Level, die Spieler waren außergewöhnlich“, erläuterte der 55-jährige Spanier, der auch als wichtigen Faktor anführte, selbst ruhiger geworden zu sein. „Ein Vulkan an der Seitenlinie ist ein Desaster für das Team.“

In der Champions League kann das 3:0 in Salzburg am 10. Dezember als „Turning-Point“ bezeichnet werden, danach lief es für die in der Endtabelle der Ligaphase nur auf Rang 15 gelegenen Pariser rund. „Der Weg war lang, im November waren wir fast ausgeschieden“, erinnerte Club-Präsident Nasser Al-Khelaifi. Man habe gezeigt, dass man ein großes Team sei. „Wir sind aber noch nicht am Ziel“, betonte er, nachdem nach Liverpool und Aston Villa das dritte englische Team in Folge bezwungen war.

PSG-Keeper Donnarumma vor Duell mit Inter „aufgeregt“

Im Finale am 31. Mai in München stellt sich Inter Mailand im ersten Europacup-Duell der beiden Teams in den Weg und damit ein Club, bei dem im Halbfinale gegen Barcelona mit Yann Sommer auch der Goalie herausragend war. „Ich bin aufgeregt, werde viele meiner Teamkollegen aus der Nationalmannschaft herausfordern, es wird hart, sehr schön und spannend“, sagte Donnarumma. Laut Marquinhos fühle sich der Finaleinzug „sehr gut“ an. Der gelang, obwohl der angeschlagene Hinspiel-Torschütze Ousmane Dembele erst ab der 70. Minute mitwirkte und dank Toren von Fabian Ruiz (28.) und Achraf Hakimi (73.).

Für Arsenal war hingegen nach der Europa League 2021 und dem Ligacup 2022 wie auch 2025 zum vierten Mal in Folge in einem „großen Halbfinale“ Endstation. „Es sollte nicht sein. Das ist eine bekannte Geschichte für Arsenal, sie kommen so nah, aber bekommen es nicht über die Linie“, schrieb die „Daily Mail“. Mehr Ballbesitz (54 Prozent), Torschüsse (19:11), Eckbälle (6:2) und Flanken (21:4) führten nicht zum Erfolg.

„Wir waren sehr nahe dran, viel näher, als es das Ergebnis vermuten lässt“, resümierte Arteta. In diesem Bewerb brauche man auch das gewisse Extra. „Das hat uns gefehlt.“ Laut Mittelfeldspieler Declan Rice „wollte es einfach nicht sein“. In Zukunft soll die erstmalige CL-Finalteilnahme seit 2006 nachgeholt werden. „Manchmal braucht es Rückschläge, um mental stärker zu werden“, sagte Rice. Jener am Mittwoch fixierte eine titellose Saison für die „Gunners“.

