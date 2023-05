PSG-Fans protestieren am Trainingsgelände gegen Vereinsführung

Zahlreiche Anhänger von Paris Saint-Germain haben nach der 1:3-Niederlage gegen Lorient vor dem Trainingsgelände gegen die Vereinsführung protestiert und deren Rücktritt gefordert. Das berichtet unter anderem The Athletic.

Die Fans äußerten am Montag vor dem Trainingsgelände ihren Unmut und präsentierten verschiedene Transparente: „Sie repräsentieren unsere Stadt nicht. Wer erkennt sich in diesem PSG wieder?“, heißt es beispielsweise. Zudem respektieren die Anhänger die Vereinsführung nicht mehr.

PSG hinkt Erwartungen hinterher

PSG führt die Tabelle in der französischen Ligue 1 mit fünf Punkten Vorsprung an – hinkt den Erwartungen aber dennoch hinterher. In der Champions League scheiterten die Pariser bereits im Achtelfinale am FC Bayern, auch im Coupe de France schied das Starensemble frühzeitig aus. Im Jahr 2023 hat PSG bereits neun Spiele verloren.

Der Unmut wird größer – vor allem bei den Fans…

(Red.)

Bild: Imago