PSG-Flirt gekontert: United verlängert mit Quartett um Top-Star

Am Morgen von Heiligabend hat Manchester United seine Fans mit einer frohen Botschaft überrascht.

Wie der englische Top-Klub verkündete, wurden die Verträge mit gleich vier Leistungsträgern per vereinsseitiger Option verlängert. Damit bleiben sowohl Luke Shaw, Diogo Dalot, Fred als auch Top-Star Marcus Rashford dem Klub bis mindestens 2024 erhalten. Die Arbeitspapiere des Quartetts wären ansonsten im kommenden Sommer ausgelaufen.

✍️ The boss has confirmed that United have triggered one-year contract extensions for @MarcusRashford, @LukeShaw23, @DalotDiogo and @Fred08Oficial. #MUFC

— Manchester United (@ManUtd) December 24, 2022