PSG gewinnt auch bei Nantes nicht

Paris St. Germain ist nach dem 0:1 bei Bayern München in der Champions League im zweiten Pflichtspiel in Folge sieglos geblieben. Die Truppe von Trainer Luis Enrique musste sich am Samstag im französischen Liga-Heimspiel gegen Nantes mit einem 1:1 begnügen.

Fortgesetzt wurde vom Tabellenführer damit die ungeschlagene Serie in der Ligue 1, in der es neben zehn Siegen auch drei Remis gab. Der Vorsprung auf Verfolger AS Monaco wurde vorerst auf sieben Punkte ausgebaut.

Die vom Vorarlberger Adi Hütter gecoachten Monegassen sind erst am Sonntag bei Olympique Marseille im Einsatz. Aufseiten von PSG sorgte Achraf Hakimi (2.) für einen Traumstart. Matthis Abline (38.) sicherte den auf Rang 16 liegenden Gästen noch einen Punktgewinn.

Als nächste Aufgabe wartet auf PSG am Freitag das Auswärtsspiel bei Auxerre, das ist dann zugleich die Generalprobe vor dem Duell mit Red Bull Salzburg am 10. Dezember (live & exklusiv auf Sky Sport Austria – streame mit dem Sky X-Traumpass) in der „Königsklasse“ in Wals-Siezenheim. Dabei stehen beide Teams – Salzburg als Tabellen-32. (3 Punkte) und PSG als 25. (4) – im Aufstiegsrennen stark unter Druck.

(APA) / Artikelbild: Imago