PSG holt russischen Nationaltorwart

Paris Saint-Germain hat sich die Dienste des russischen Nationaltorhüters Matvey Safonov gesichert.

Wie der französische Fußball-Meister am Freitag mitteilte, erhält der 25-jährige Schlussmann einen Vertrag bis 2029. Der 14-fache Nationalspieler kommt vom russischen Erstligisten FK Krasnodar und gilt als große Zukunftshoffnung. Über die Ablösemodalitäten machte PSG keine Angaben.

Zuletzt hatte Transferexperte Fabrizio Romano von einer Summe in Höhe von 20 Millionen Euro berichtet, die für den Torwart nach Krasnodar fließen soll. Damit wäre Safonov der teuerste Torhüter in der Geschichte des französischen Hauptstadtclubs. Bei PSG, das im Champions-League-Halbfinale an Borussia Dortmund gescheitert war, ist der bisherige Einsergoalie Gianluigi Donnarumma (25) nach einer eher durchwachsenen Saison nicht mehr unumstritten.

(APA)/Bild: Imago