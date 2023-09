PSG kassiert Heimpleite gegen Nizza

Die Vorzeichen sind günstig, dass AS Monaco und Trainer Adi Hütter auch nach fünf Runden in der französischen Ligue 1 an der Tabellenspitze stehen.

Paris Saint-Germain erlitt am Freitag mit einem 2:3 gegen Nizza den bereits dritten Punkteverlust der Saison und liegt mit einem Spiel mehr zwei Punkte hinter Monaco. Ein Doppelpack von Kylian Mbappé (29., 87.) konnte die erste Saison-Niederlage der Neureichen nicht verhindern.

Nizzas Terem Moffi drückte dem Spiel mit zwei Treffern seinen Stempel auf (21., 68.). Die Südfranzosen sind durch den Prestigesieg nun Zweiter. Für Monaco steht am Sonntag (13.00 Uhr) das Auswärtsspiel bei Lorient auf dem Programm. Das erste direkte Aufeinandertreffen zwischen PSG und Monaco steht erst in der 13. Runde Ende November an.

(APA)/Bild: Imago