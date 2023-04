PSG kassiert zweite Niederlage in Folge

Paris St. Germain zeigt im Titelkampf der französischen Fußball-Ligue-1 Nerven.

Die Startruppe musste sich am Sonntagabend zum Abschluss der 29. Runde zu Hause dem Neunten Olympique Lyon mit 0:1 geschlagen geben und ging damit zum zweiten Mal in Folge in der Liga als Verlierer vom Platz. Der Vorsprung auf den Neo-Zweiten RC Lens, wo ÖFB-Verteidiger Kevin Danso in der Abwehr gesetzt ist, als auch Olympique Marseille beträgt aber noch sechs Punkte.

PSG hat inklusive dem mit 0:2 verlorenen Achtelfinal-Rückspiel gegen Bayern München in drei der jüngsten vier Pflichtspiele keine Punkte geholt. Diesmal blieb das Sturmduo Kylian Mbappe und Lionel Messi ohne Torerfolg. Zum Matchwinner avancierte „Joker“ Bradley Barcola mit seinem Tor in der 56. Minute. Alexandre Lacazette hatte vor der Pause noch einen Elfmeter (39.) vergeben.

(APA)

Bild: Imago