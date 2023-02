PSG mit Horror-Bilanz im Jahr 2023

via

Der Negativlauf von Paris Saint-Germain setzt sich auch in der Champions League fort. Die Pariser unterlagen am Dienstag im Achtelfinal-Hinspiel Bayern München mit 0:1 (0:0). Messi & Co. weisen im Jahr 2023 damit eine Horror-Statistik auf.

Der französische Meister verlor im noch jungen Jahr schon mehr Pflichtspiele als im kompletten Jahr 2022. Im Kalenderjahr 2023 hat PSG fünf von elf Pflichtspiele verloren, 2022 waren es vier Pleiten in 46 Partien.