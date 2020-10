PSG mit klarem Sieg gegen Angers

via

Paris Saint-Germain nähert sich nach dem verpatzten Saisonauftakt nun mit Siebenmeilenstiefeln der Tabellenführung in der französischen Ligue 1.

Der Champions-League-Finalist fertigte am Freitagabend in der 6. Runde Angers (3 Siege) zuhause mit 6:1 ab. Im schlechtesten Fall fehlen nach dem Wochenende vier Punkte auf Stade Rennes. Der Brasilianer Neymar traf doppelt, auch Weltmeister Kylian Mbappe trug sich in die Schützenliste ein.

Erstmals seit einem 9:0 gegen Guingamp im Jänner 2019 erzielte PSG in der Liga wieder sechs Tore.

