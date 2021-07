PSG-Neuzugang Hakimi mit Coronavirus infiziert

via

via Sky Sport Austria

Keine zwei Wochen nach seinem Wechsel zu Paris St. Germain ist der ehemalige Bundesliga-Profi Achraf Hakimi (22) positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP mit Verweis auf eine Quelle aus dem Umfeld des französischen Fußball-Topklubs.

Der für geschätzte 60 Millionen Euro vom italienischen Meister Inter Mailand verpflichtete Rechtsverteidiger hatte am Mittwoch sein PSG-Debüt in Rahmen eines Testspiels gegeben. Beim nächsten Vorbereitungsspiel am Samstag fehlte der marokkanische Nationalspieler.

(SID) / Bild: Imago