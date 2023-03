PSG, Roma, Hartberg: Ruben Providence und der Traum von der Star-Karriere

Ruben Providence hat schon in jungen Jahren beeindruckende Karrierestationen hinter sich. Zuerst jahrelang in allen Nachwuchsteams von PSG, dann bei der AS Roma. Und jetzt kickt er beim TSV Hartberg in der ADMIRAL Bundesliga. Der 21-Jährige träumt vom Dasein als Superstar, tat sich aber bisher schwer, sich bei seinen bisherigen Stationen durchzusetzen. An Talent fehlt es ihm nicht, wie sein Trainer Markus Schopp findet. Der Weg zum Star ist allerdings noch ein weiter.

