PSG-Sorgen um Messi vor dem Bayern-Gipfel

Schreckmoment für Paris St. Germain! Lionel Messi hat sich im französischen Pokal verletzt und fällt für die Liga-Partie am Wochenende gegen die AS Monaco aus. Fehlt der Superstar auch gegen den FC Bayern am Dienstag?

Paris St. Germain scheiterte am Mittwoch im französischen Pokal an Olympique Marseille (1:2). Die Enttäuschung und der Frust über das Achtelfinal-Aus war nicht nur den Fans, sondern auch den Spielern deutlich anzusehen.

Weitaus schlimmer könnte PSG jedoch die Verletzung von Lionel Messi treffen. Der Superstar verletzte sich während der Partie am Oberschenkel und fällt für das Ligaspiel am Samstag bei der AS Monaco aus. Das berichtetL’Equipe. Die Muskelverletzung könnte sogar so weit gehen, dass der 35-Jährige für das Champions-League-Spiel gegen Bayern München am kommenden Dienstag ausfällt (Live auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit Sky X um nur 15 Euro im Monat).

Die Pariser bleiben jedoch zuversichtlich, dass der Argentinier in der Königsklasse auflaufen kann, schreibt L’Équipe. Ein Ausfall würde den amtierenden französischen Meister hart treffeb, schließlich muss der Klub gegen Bayern verletzungsbedingt wahrscheinlich auch auf Superstar Kylian Mbappe verzichten.

