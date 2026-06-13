PSG-Star vor Abgang? PL-Topclub lauert

Paris Saint-Germain könnte Bradley Barcola nach Informationen von Sky Sports News in diesem Sommer die Wechsel-Freigabe erteilen. Das Interesse aus der Premier League ist groß.

Der FC Arsenal gilt als einer der Interessenten und beobachtet Barcolas Situation. PSG würde den französischen Nationalspieler am liebsten halten. Barcola zeigte sich jedoch enttäuscht, dass er im Champions-League-Finale nicht beginnen durfte und sich hinter dem Startrio um Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembele und Desire Doue hinten anstellen musste.

Ein Sommerwechsel könnte in der Folge Form annehmen. Barcolas Vertrag ist noch bis 2028 gültig. Ein Transfer dürfte somit alles andere als ein Schnäppchen werden.

(skysport.de.) / Bild: Imago