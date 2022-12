PSG-Star vor Verlängerung

Marco Verratti steht offenbar kurz vor einem neuen Deal mit Paris St. Germain. Der italienische Nationalspieler sei sich nach Angaben des Transfer-Experten Fabrizio Romano mit PSG einig und habe alle Details des Vertragsangebots akzeptiert.

Der Mittelfeldspieler besitzt in Paris noch einen Kontrakt bis 2024, der neue Vertrag soll bis 2026 laufen.

Marco Verratti has accepted all details of Paris Saint-Germain new contract proposal, lawyers have approved it — new deal will be signed soon. 🚨🔴🔵 #PSG

♾️ Verratti joined PSG from Italian 2d division side Pescara in 2012… and new agreement will be valid until June 2026. pic.twitter.com/RKX4w863fK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 7, 2022