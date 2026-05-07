PSG-Star vor Wechsel? Europas Topklubs stehen Schlange

Am Mittwochabend ist Bradley Barcola mit Paris Saint‑Germain gegen den FC Bayern München erneut ins Champions‑League‑Finale eingezogen – die Titelverteidigung ist zum Greifen nahe. Seine Zukunft bei PSG? Offen.

Beim Finaleinzug am Mittwochabend gegen den FC Bayern München wurde der 22‑Jährige in der 65. Minute eingewechselt und half mit seinem Tempo und seiner Dynamik dabei, dass PSG das zweite Champions‑League‑Finale in Folge erreich­te.

Abseits des Rasens mehren sich jedoch die Anzeichen, dass Barcolas Zukunft über den Sommer hinaus offen ist. Zwar besitzt der Flügelspieler bei PSG noch einen Vertrag bis 2028, ein Wechsel in der kommenden Transferperiode gilt dennoch als möglich. Das internationale Interesse an Barcola ist enorm.

Neben Barca auch Liverpool & Arsenal im Rennen

Nach Sky Sport Informationen befinden sich mehrere europäische Topklubs bereits im Austausch mit Barcolas Beratern. Allen voran der FC Barcelona beobachtet die Entwicklung des Offensivspielers sehr genau. Die Katalanen suchen nach Tempo, Tiefe und Eins‑gegen‑eins‑Qualität für die Außenbahnen – Barcola passt ideal ins Profil. Konkurrenz gibt es aus der Premier League. Sowohl der FC Liverpool als auch der FC Arsenal sind ebenfalls im Rennen. Wie Sky Sport exklusiv erfuhr, sind dabei vor allem die „Gunners“ intensiv dran am Flügelflitzer.

Konkrete Angebote liegen aktuell noch nicht vor, die Gespräche befinden sich in einer frühen Phase. Klar ist jedoch: Sollte ein Klub die finanziellen Vorstellungen von PSG erfüllen und Barcola sportlich überzeugen, könnte es im Sommer zu einer richtungsweisenden Entscheidung kommen.

Von Lyon zum Star in Paris

Barcola wurde einst bei Olympique Lyon ausgebildet und schaffte dort den Durchbruch in der Ligue 1. Im Sommer 2023 wechselte der Rechtfuß zu Paris Saint‑Germain. Seitdem hat er sich zu einem wichtigen Bestandteil der PSG‑Offensive entwickelt und kommt in bislang 148 Pflichtspielen für PSG auf 38 Tore und 37 Vorlagen.

(Skysport.de) / Bild: Imago