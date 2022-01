PSG-Torhüter Navas mit Corona infiziert

via

Der costaricanische Torwart Keylor Navas vom französischen Fußball-Spitzenklub Paris St. Germain ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab PSG am Samstag bekannt, damit fehlt der 35-Jährige am Samstagabend (21.00 Uhr) im Ligaspiel gegen Stade Brest.

Navas sei umgehend in häusliche Quarantäne gegangen und unterliege dem angepassten Gesundheitsprotokoll, erklärte PSG in einer Pressemitteilung. Vor Navas waren bei PSG in den vergangenen Tagen bereits Superstar Lionel Messi, Danilo, Juan Bernat, Sergio Rico und Nathan Bitumazala positiv getestet worden.

