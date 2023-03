Mega-Umbruch? Diese Stars sollen PSG zum CL-Titel führen

Kaum ist das Aus in der Champions League besiegelt, laufen bei Paris Saint-Germain die Kaderplanungen für die kommende Saison. Acht Stars stehen nach Informationen der L’Equipe auf dem Einkaufszettel.

Das Starensemble von Paris Saint-Germain hat gegen die Bayern die Grenzen aufgezeigt bekommen und wieder einmal den Traum vom Champions-League-Triumph vorzeitig begraben müssen. Während Sky Experte Didi Hamann den teuren Pariser Kader auseinandergenommen hat, soll Sportdirektor Luis Campos bereits am PSG der Zukunft arbeiten.

Nach Informationen der L’Equipe finden sich neben einem Profi der Deutschen Bundesliga auch Top-Stars von Manchester City, Napoli und Inter Mailand auf dem Transferzettel. Die volle Auflistung präsentiert Sky Sport in der Bildergalerie.

Neben potenziellen Neuzugängen nehmen auch die Gerüchte um mögliche Abgänge zu. Neymar wird schon seit einigen Monaten nachgesagt, sich für den Sommer nach einem neuen Verein umzusehen. Für PSG könnte der Abgang einen zusätzlichen Geldregen bedeuten.

Frankreich-Experte Naldo sieht Neymar in der Premier League

„Ich gehe davon aus, dass Neymar im Sommer PSG verlassen wird. Ich finde, dass eine neue Herausforderung gut für ihn wäre. Der viele Druck, den er in letzter Zeit hatte, ist nicht gut für ihn und auch nicht für den Verein“, erklärt der ehemalige Bundesliga-Star Naldo, der aktuell in Monaco lebt und Experte für die Ligue 1 ist, im exklusiven Sky-Interview.

Auch ein mögliches Ziel kann sich der Ex-Verteidiger vorstellen. „Viele sagen, dass er nach England gehen sollte. In der Premier League trifft man in jedem Spiel auf starke Gegner. Ich finde auch, dass es positiv für ihn wäre, in der besten Liga der Welt zu spielen“, so Naldo.

