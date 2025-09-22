PSG verliert Spitzenspiel in Marseille

Der französische Fußball-Meister Paris Saint-Germain hat das Spitzenspiel der Ligue 1 auswärts gegen Vizemeister Olympique Marseille verloren und damit in der fünften Runde erstmals Punkte abgegeben.

Der Champions-League-Sieger musste sich im „Classique“ am Montag mit 0:1 (0:1) geschlagen geben, womit AS Monaco mit dem Vorarlberger Trainer Adi Hütter punktegleich mit PSG die Tabellenführung übernahm.

Zum Matchwinner im Stade Velodrome avancierte Nayef Aguerd, der in der 5. Minute von einem Patzer von PSG-Tormann Lucas Chevalier profitierte und ins leere Tor einköpfelte. Für die Pariser von Trainer Luis Enrique, der zeitgleich mit der Partie als Trainer des Jahres ausgezeichnet wurde, war es die erste Liga-Niederlage gegen Marseille seit fünf Jahren. Olympique kletterte mit neun Punkten auf den sechsten Tabellenplatz. Die Partie war aufgrund starker Niederschläge von Sonntagabend um einen Tag verschoben worden.

(APA/red.) / Artikelbild: Imago