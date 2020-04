PSG vor Erhalt der französischen Meisterschaft – trotz Saisonabbruch

Paris Saint Germain steht unmittelbar vor dem Gewinn der französischen Meisterschaft. Der Topklub wird laut Medienberichten nach dem unvermeidbaren Saisonabbruch trotzdem zum Meister gekrönt.

Demnach habe sich der französische Ligaverband (LFP) dafür entschieden, den aktuellen Tabellenstand geltend zu machen. Damit geht man in Frankreich einen anderen Weg als in den Niederlanden, wo dieses Jahr kein Meistertitel vergeben wird. Der Hauptstadtklub aus Paris lag elf Spiele vor Saisonende souveräne zwölf Punkte vor Olympique Marseille.

L’Équipe report that the Ligue 1 table will be finalised based on a points/match ratio, that would leave things as follows (if domestic cups are annulled):

Winners:

PSG

Champions’ League:

PSG, OM, Rennes

Europa League:

Lille, Reims, Nice

Relegated:

Amiens, Toulouse

