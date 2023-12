PSG vor Verpflichtung von Abwehr-Juwel aus Brasilien

Paris Saint-Germain verstärkt sich im Winter offenbar mit Lucas Beraldo.

Die Pariser Bosse konnten sich mit dem 20-jährigen Abwehr-Top-Talent aus Brasilien vom FC Sao Paulo bereits mündlich einig werden. Das berichtet Transferexperte Fabrizio Romano. Demnach überweist PSG eine Ablösesumme von 20 Millionen Euro nach Brasilien.

Die beiden Klubs bereiten aktuell die nötigen Dokumente vor, um den Deal so schnell wie möglich unter Dach und Fach zu bringen. Beraldo habe einem Wechsel in Frankreichs Hauptstadt bereits zugestimmt, der Innenverteidiger wartet auf das „Go“ für den Medizintest.

