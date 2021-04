PSG vs. Bayern HEUTE LIVE & exklusiv auf Sky – alle Infos!

via

Bayern unter Druck! Sky Sport Austria zeigt Dir das entscheidende Viertelfinal-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain heute live & exklusiv (ab 19.30 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1 – mit dem Sky-X Traumpass kannst du das Spiel live streamen). Alle Infos zur Champions-Leauge-Übertragung auf Sky.

Der FC Bayern muss nach der 2:3-Niederlage im Hinspiel um den Einzug in CL-Halbfinale zittern. Am heutigen Dienstag geht es im Rückspiel in Paris um alles.

Bringen Neymar, Mbappé und Co. den Vorsprung nach Hause und revanchieren sich damit für das verlorene Finale im letzten Jahr, oder schafft Bayern den Turnaround? Mit Sky bist Du beim Alles-Oder-Nichts-Spiel heute ab 19:30 Uhr live und exklusiv im TV & Stream via Sky-X dabei (ab 19.30 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1 – mit dem Sky-X Traumpass kannst du das Spiel live streamen)!

Paris Saint-Germain vs. FC Bayern – wann ist Anstoß?

Das Viertelfinal-Rückspiel zwischen PSG und dem FC Bayern München steigt Dienstagabend um 21:00 Uhr. Austragungsort ist der Parque des Princes in Paris.

PSG gegen Bayern München live im TV – Übertragung auf Sky

Sky überträgt den Kracher HEUTE ab 20:50 Uhr live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1. Die Vorbericht-Erstattung mit allen Interviews und Infos zur Aufstellung startet bereits um 19:30 Uhr. Als Sky Kommentator ist erneut Wolff Fuss für Euch im Einsatz.

Champions League live: Chelsea vs. Porto in der Konferenz

Alternativ zum Einzelspiel kannst Du den Auftritt des Rekordmeisters auch in der Original Sky Konferenz sehen. Parallel dazu findet das Duell zwischen dem FC Chelsea und FC Porto statt. Los geht’s um 20:50 Uhr live auf Sky Sport Austria 2!

Voraussichtliche Aufstellung von Bayern und PSG

Paris: Navas – Florenzi, Danilo, Kimpembe, Diallo – Gueye, Paredes – di Maria, Verratti, Neymar – Mbappé

Bayern: Neuer – Pavard, J. Boateng, Hernandez, Davies – Kimmich, Alaba – Sané, Müller, Coman – Choupo-Moting

Beitragsbild: Imago