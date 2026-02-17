PSG wieder in den Playoffs: So gelang der Titel 2024/25

Die AS Monaco und Paris Saint‑Germain treffen heute Abend im Stade Louis‑II erstmals in einem europäischen Wettbewerb aufeinander. Es ist erst das dritte Ligue‑1‑Duell in der Geschichte der UEFA Champions League.

2025 war für die Pariser ein Titelrausch: Meisterschaft, Pokal, Champions League, der FIFA‑Interkontinental‑Pokal und das Finale der Klub-WM. Insgesamt sechs Trophäen in zwölf Monaten – ein historisches Jahr, das den größten Erfolg der Vereinsgeschichte krönte. Der Champions-League-Titel 2024/25 bleibt dabei das Herzstück dieser goldenen Phase.

Der Weg zum Triumph

Die Playoffs haben in Paris eine besondere Bedeutung. Genau hier begann vor einem Jahr die erfolgreichste Saison der Klubgeschichte. PSG musste damals den Umweg gehen und verwandelte ihn in einen Startschuss. Unter Trainer Luis Enrique entwickelte sich das Team zu einer taktisch reifen, defensiv stabilen und kollektiv starken Einheit. Marquinhos führte die Abwehr, Donnarumma strahlte Ruhe aus, und Spieler wie Ballon d’Or-Gewinner Ousmane Dembélé brachten die nötige Unberechenbarkeit.

Innenverteidiger Willian Pacho versicherte bereits im Dezember: „Wir können uns immer verbessern. Das ist unsere Stärke als Team: Wir wollen jeden Tag besser werden.“ Diese Haltung prägte bereits im vergangenen Jahr den Lauf durch Europas Königsklasse.

Ausgangslage vor dem Hinspiel in Monaco

Das Stade Louis‑II war für PSG zuletzt jedoch kein gutes Pflaster. In den vergangenen sechs Gastspielen gelang Paris nur ein Sieg, dazu ein Unentschieden und vier Niederlagen. Die 0:1‑Pleite im November sitzt noch tief – entsprechend groß ist der Wunsch nach Revanche. Monaco mit dem ehemaligen Sturm-Kicker Mika Biereth wiederum ist in der Champions League zuhause seit vier Spielen ungeschlagen und blieb zuletzt dreimal ohne Gegentor. Adi Hütter musste seinen Platz an der Monaco-Seitenlinie im Oktober 2025 räumen, sein Nachfolger ist der Belgier Sébastien Pocognoli.

PSG hat jedoch gute Erinnerungen an nationale Duelle in Europa: In der vergangenen Saison besiegten die Pariser Stade Brest mit insgesamt 10:0 – ein Rekord für ein französisches Aufeinandertreffen im Wettbewerb. Die Pariser schossen Inter Mailand beim 5:0 (2:0) im Finale 2024/2025 ab, setzten sich in der Königsklasse erstmals die Krone auf und beendeten eine makellose Saison nach Meistertitel und Cupsieg mit dem Triple.

Heute Abend entscheidet sich, ob PSG sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel erarbeiten kann oder ob Monaco den Favoriten erneut ins Wanken bringt. Das Rückspiel findet am 25. Februar im Parc des Princes statt.

Beitragsbild: Imago