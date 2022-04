PSG will nach Meisterkür mit Mbappe verlängern

Erst die Meisterschaft, dann die Vertragsverlängerung mit Kylian Mbappe: Der Plan von Paris Saint-Germains Trainer Mauricio Pochettino ist fünf Spiele vor dem Saisonende der französischen Fußball-Ligue 1 glasklar. Im Heimspiel gegen den RC Lens soll der zehnte Meistertitel der Vereinsgeschichte vorzeitig fixiert werden, dafür reicht dem Starensemble um Mbappe, Neymar und Lionel Messi am Samstagabend (21.00 Uhr) im Prinzenpark ein Punkt.

Danach soll die größte Baustelle im PSG-Kader angegangen werden. Denn der auslaufende Vertrag von Superstar Mbappe ist schon seit gefühlten Ewigkeiten das beherrschende Thema an der Seine. Im vergangenen Sommer hatte der 23-jährige Weltmeister aus Frankreich mehrere Angebote von Real Madrid abgelehnt und PSG die Treue gehalten. Mbappe überragte in der Folge erneut als Torjäger mit 33 Treffern und 22 Assists in 41 Pflichtspielen. In der Königsklasse kam allerdings das frühe Aus im Achtelfinale gegen Real.

„Aus egoistischen Gründen würde ich ihn gerne behalten. Und ihn mit in den Urlaub nehmen, ihn mit nach Hause nehmen“, sagte Pochettino über Mbappe. „Wir möchten, dass er verlängert und bleibt. Das ist ganz klar. Es wäre wichtig, dass er bleibt, aber diese Entscheidungen müssen der Spieler, der Verein und verschiedene Parteien treffen.“

Zuerst soll aber der Meistertitel gefeiert werden. „Die Gespräche werden beginnen und die Entscheidungen getroffen, wenn das Ziel erreicht ist. Das ist das Beste für den Club und die Spieler“, betonte Pochettino. Aufgrund einer Rivalität der beiden Fangruppen und erwartbaren Ausschreitungen sind am Samstagabend keine Auswärtsfans aus Lens zugelassen.

(APA)

Bild: Imago