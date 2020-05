PSG zieht Kaufoption bei Icardi – Inter erhält satte Ablöse

Paris Saint-Germain zieht die Kaufoption bei Mittelstürmer Mauro Icardi (27). Das berichtet Reporter und Transfer-Experte Fabrizio Romano von Sky Italia.

Demnach überweist PSG 50 Millionen Euro plus sieben Millionen Euro Bonuszahlungen an Inter Mailand. Seit Sommer 2019 spielt der argentinische Mittelstürmer leihweise bei Paris Saint Germain, wo er in 31 Pflichtspielen 24 Scorerpunkte sammeln konnte (20 Tore, 4 Assists).

Mauro Icardi to PSG on a permanent deal, here we go! PSG will pay €50M + €7M add ons to sign him from Inter. Total agreement reached. 🇦🇷 @DiMarzio @SkySport #PSG #Icardi #transfers

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2020