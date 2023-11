PSG zieht Kaufoption für Goncalo Ramos

Paris Saint-Germain hat die Kaufoption für Goncalo Ramos gezogen. Das bestätigte der französische Meister am Mittwoch.

Ramos ist damit bis 2028 an PSG gebunden. Die mit Benfica Lissabon im Sommer ausgehandelte Ablöse beträgt 65 Millionen Euro, zu der weitere 15 Mio. Euro an Bonuszahlungen hinzukommen können.

In Paris kommt der Stürmer aktuell nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. In 15 Einsätzen erzielte er zwei Treffer und steuerte einen Assist bei. In der Vorsaison glänzte er bei Benfica mit 27 Tore und zwölf Vorlagen.

Bild: Imago