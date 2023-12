PSV Eindhoven holt zum Abschluss der Champions League-Gruppenphase ein 1:1-Remis gegen Arsenal.

Eddie Nketiah bringt die Gunners in der 42. Minute in Führung, Yorbe Vertessen gleicht in der 50. Minute zum 1:1-Endstand aus. Beide Mannschaften waren bereit vor dem sechsten Gruppenspiel fix für die K.O.-Phase der Königsklasse qualifiziert.

