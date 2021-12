PSV scheitert nach Mwene-Handspiel bei Real Sociedad

Real Sociedad hat sich in der Europa-League-Gruppe B von Sturm Graz den zweiten Aufstiegsplatz neben AS Monaco gesichert. Die Basken feierten am Mittwoch in der letzten Runde gegen PSV Eindhoven einen 3:0-Heimsieg und schoben sich dadurch an den Niederländern vorbei an die zweite Stelle. Bereits zuvor waren Monaco als Gruppensieger und Sturm als Letzter festgestanden.

In San Sebastian avancierte Mikel Oyarzabal mit einem Doppelpack (43./Elfmeter, 62.) zum Matchwinner. Der Strafstoß resultierte aus einem Handspiel des Österreichers Philipp Mwene, der bis zur 68. Minute im Einsatz war. Für den Endstand sorgte Alexander Sörloth (93.).

(APA)

Artikelbild: Imago