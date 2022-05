Psychologischer Vorteil? Altach greift im Abstiegskampf zu kurioser Maßnahme

Altach geht als Schlusslicht ins Finale der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga, hat allerdings im Kampf um den Klassenerhalt nach wie vor alles in der eigenen Hand. Die Vorarlberger müssen am Freitagabend (ab 18 Uhr live auf Sky Sport Austria 3 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass) mit der WSG Tirol den Gewinner des „unteren Play-offs“ bezwingen, um auch 2022/23 weiter im Oberhaus vertreten zu sein. Dabei überlassen die Altacher nichts dem Zufall!

Der SCR Altach wird im entscheidenden Spiel um den Klassenerhalt als Heimmannschaft in den Auswärtsdressen antreten. „Letzte Woche war das Gleiche mit der Admira, dass wir X-Jahre nicht gewonnen haben. Die Mannschaft schaut nicht auf das. Jeder vertraut dem anderen und glaubt daran, dass wir gewinnen können“, betonte Altachs Coach. Obwohl Magnin laut eigenen Angaben nicht abergläubisch ist, wird seine Truppe am Freitag in den Auswärtstrikots auflaufen. „Die Punkte, die uns fehlen, sind die Heimsiege. Für ein Finale kann man besondere Trikots anziehen“, so Magnin.

Zudem wird das Team vor der Partie in einem Hotel in Feldkirch zusammengezogen und fährt auch mit dem Bus zum Stadion. „Wir wollten nichts dem Zufall überlassen“, meinte Sportchef Werner Grabherr. Vor der Partie wird Marco Meilinger verabschiedet, bei vielen anderen Akteuren wie Philipp Netzer ist die Zukunft noch nicht geklärt.

(APA,Red.) / Bild: GEPA