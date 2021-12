via

via Sky Sport Austria

Teemo Pukki rettet Norwich City trotz Überzahl einen Punkt gegen Newcastle United!

Newcastle geht in Minute 61 nach einem Elfmetertor von Callum Wilson in Führung, doch Pukki nahm nach Maßflanke das Herz in die Hand und schießt den Ball volley ins Kreuzeck (79.).

Schon in der 9. Minute sieht Newcastle-Spieler Ciaran Clark Rot nach einer Notbremse gegen Pukki.

Bild: Imago