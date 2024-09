Punktegleichheit in CL-Ligaphase? So werden die Teams gereiht

Ligaphase statt Gruppen: Die UEFA Champions League wird mit der Saison 2024/25 grundlegend verändert. Anstatt einer Gruppenphase mit 32 Teams treten nun 36 Clubs in einem neuen Format gegeneinander an. Sky Sport Austria erklärt, wie die Mannschaften bei Punktegleichheit in der neuen Ligaphase gereiht werden.

Durch die Änderung des CL-Modus werden die Mannschaften nun nach den jeweiligen Spieltagen nicht mehr in einzelnen Gruppen gereiht, sondern direkt in einer Tabelle mit allen 36 teilnehmenden Teams.

Im Verlauf der Ligaphase qualifizieren sich die besten acht Teams der kompletten Vorrunde direkt für das Achtelfinale. Die Mannschaften, die nach der Gruppenphase auf den Plätzen neun bis 24 landen, treffen in einer Playoff-Runde aufeinander. Die jeweiligen Sieger stoßen zu den acht besten Teams der Vorrunde ins Achtelfinale dazu. Die übrigen 16 Teams starten wie gewohnt im Achtelfinale der K.o.-Phase. Die K.o.-Phase wird dabei wie zuvor in einem festen Turnierbaum zu Ende gespielt. Die Teams auf den Rängen 25 bis 36 scheiden sofort aus der Champions League aus und überwintern nicht europäisch.

Doch wie wird bei Punktegleichheit in der Ligaphase entschieden, welches Team aufsteigt?

Ligaphase: So wird bei Punktegleichheit gereiht

Zwischen dem ersten und dem siebten Spieltag gilt eine andere Regelung als am Ende der Ligaphase.

Die Teams, die zwischen Spieltag eins und sieben punktegleich sind, werden anhand der folgenden Kriterien in der Tabelle der Champions League gereiht:

Bessere Tordifferenz in der Ligaphase Höhere Anzahl an an erzielten Toren in der Ligaphase Höhere Anzahl an erzielten Auswärtstoren in der Ligaphase Höhere Anzahl an Siegen in der Ligaphase Höhere Anzahl an Auswärtssiegen in der Ligaphase

Sollten zwei oder mehr Mannschaften in allen Kriterien während Spieltag eins und sieben in der Ligaphase gleich sein, werden sie vorübergehend gleich aufgelistet und vorerst alphabetisch sortiert.

Nach Spieltag acht gilt allerdings eine andere Regelung. Hier kommen weitere Kriterien zum Einsatz, um eine Endplatzierung zu bestimmen. Die Teams, die nach Spieltag acht punktegleich sind, werden anhand der folgenden Kriterien in der Tabelle der Champions League gereiht:

Bessere Tordifferenz in der Ligaphase Höhere Anzahl an an erzielten Toren in der Ligaphase Höhere Anzahl an erzielten Auswärtstoren in der Ligaphase Höhere Anzahl an Siegen in der Ligaphase Höhere Anzahl an Auswärtssiegen in der Ligaphase Höhere Anzahl an Punkten, die direkte Konkurrenten in der Ligaphase gesammelt haben Bessere Tordifferenz der direkten Konkurrenten in der Ligaphase Höhere Anzahl an Toren der direkten Konkurrenten in der Ligaphase Weniger Disziplinarpunkte in der Ligaphase (Rote Karte – 3 Punkte, Gelbe Karte – 1 Punkt, Gelb-Rote Karte – 3 Punkte) Höherer Clubkoeffizient

Bild: Imago