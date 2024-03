Punkteteilung für Crystal Palace und Glasner in Nottingham

Trainer Oliver Glasner hat mit Crystal Palace eine kleine Vorentscheidung im Abstiegskampf der englischen Fußball-Premier-League verpasst, am Samstag mit dem 1:1 bei Nottingham Forest aber immerhin einen Punkt geholt.

Damit liegen die „Eagles“ weiterhin acht Zähler vor Nottingham und einem Abstiegsplatz. Jean-Philippe Mateta brachte Crystal Palace in Führung (11.), Chris Wood gelang der Ausgleich (61.).

Bereits in drei Tagen trifft Glasners Truppe (14.) auswärts auf den Tabellennachbarn Bournemouth (13.), ehe zum Wochenabschluss am kommenden Samstag Manchester City nach London kommt. Chelsea kam in Überzahl nicht über ein Heim-2:2 gegen Burnley hinauskam und verweilt als Elfter weiter im Mittelfeld. Tottenham schlug Luton mit 2:1 und liegt vorläufig auf Rang vier.

(APA) / Bild: Imago