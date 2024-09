Purcell/Thompson gewinnen Doppel-Finale bei US Open

Kevin Krawietz und Tim Pütz haben einen historischen Titelgewinn bei den US Open (Die Finalspiele des Major-Turniers LIVE bei Sky!) verpasst. Sie unterlagen im Doppel-Finale am Samstag im Arthur Ashe Stadium den Australiern Max Purcell/Jordan Thompson mit 4:6, 6:7 (4:7).

Damit hat weiter kein deutsches Team in der Open Era seit 1968 im Big Apple triumphiert. Einzig Philipp Petzschner konnte 2011 – an der Seite von Österreichs ehemaligem Top-Ten-Spieler Jürgen Melzer – jubeln. Für Krawietz bleibt es bei seinen zwei French-Open-Siegen 2019 und 2020 an der Seite von Andreas Mies.

Beiden bleibt zusammen eine Prämie von 375.000 US-Dollar und die neue Erfahrung. „Wir haben es genossen, zum ersten Mal im Arthur Ashe zu spielen“, sagte Krawietz, und Pütz fügte an: „Es war eine großartige Atmosphäre.“

Niederlage trotz abgewehrter Matchbälle

Gegen die Wimbledon-Finalisten Purcell/Thompson steigerten sich Krawietz/Pütz nach dem Verlust des ersten Satzes. Sie wehrten beim Stand von 3:5 im zweiten Durchgang erste Matchbälle ab, kamen danach nochmal zurück. Doch am Ende blieb ihnen nur der enttäuschte Gang ans Netz.

