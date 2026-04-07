Pustertal folgt Graz ins ICE-Finale

Der HC Pustertal steht erstmals im Finale der ICE-Eishockeyliga und spielt gegen die Graz99ers um den Titel.

Die Südtiroler gewannen am Dienstag in Bruneck Spiel fünf der Halbfinalserie gegen Olimpija Ljubljana mit 2:1 nach Verlängerung und entschieden die „best of seven“-Serie mit 4:1 für sich. Die Finalserie (best of seven) beginnt nächsten Mittwoch (15. April) in Graz.

Nicolai Meyer brachte die Slowenen im Powerplay in Führung (39.), Austin Osmanski (53.) schoss die Partie in die Verlängerung, die nicht lange dauerte. Nach 66 Sekunden der Overtime entschied Luca Zanatta das Halbfinalduell zugunsten der Pustertaler Wölfe.

Der ursprüngliche Plan, die Finalserie eventuell schon am Sonntag zu starten, wurde ad acta gelegt, weil sich die Heimspiele der 99ers mit Heimspielen der Fußball-Clubs Sturm und GAK überschnitten hätten. Daher haben nun beide Clubs eine Woche Zeit, sich auf ihre jeweils erste Finalteilnahme vorzubereiten.

(APA)

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