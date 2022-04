Pyrotechnik im Derby: Ried und LASK erhalten Strafe

via

via Sky Sport Austria

Für den LASK und die SV Ried hat das Oberösterreich-Derby von Anfang April (0:2) ein Nachspiel.

Beide Clubs wurden am Dienstag vom Senat 1 der Fußball-Bundesliga wegen missbräuchlicher Verwendung von pyrotechnischen Gegenständen mit Geldstrafen belegt.

Der LASK, der zusätzlich die Veranstaltungsbestimmungen verletzte, muss 25.000 Euro zahlen, Ried 18.400 Euro, davon werden 9.200 bedingt nachgesehen.

LASK-Fans am Wochenende erneut „aktiv“

Auch am vergangenen Samstag waren Anhänger des LASK in einen Zwischenfall involviert. Die mitgereisten Fans hatten während der Partie in Altach aus Protest gegen die rosafarbenen Auswärtstrikots einige farblich entprechende Rauchbomben aufs Feld geworfen und für eine zweiminütige Spielunterbrechung gesorgt.

Auch für diese Aktion dürfte dem LASK noch eine Strafe durch den Senat 1 blühen.

Die Szene im VIDEO

(APA/Red.)/Bild: GEPA