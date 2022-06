via

Der Start des Formel-1-Qualifyings zum Großen Preis von Aserbaidschan in Baku verschiebt sich um 15 Minuten auf 16.15 Uhr (live / Sky). Aufgrund von Reparaturarbeiten an der Strecke begann die dritte Trainingssession am Samstag um 15 Minuten später, wodurch auch das Qualifying mit einer Viertelstunde Verspätung starten wird.

