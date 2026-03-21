Qualigruppen-Samstag: Das sind die Aufstellungen aller Teams

In der Qualifikationsgruppe der ADMIRAL Bundesliga geht es um wichtige Punkte im Abstiegskampf. Das sind die Aufstellungen.

Zum einen kommt es zum oberösterreichischen Derby zwischen Blau-Weiß Linz und der SV Ried. Während das Heimteam bereits sechs Punkte Rückstand auf den rettenden 11. Platz hat, möchten die Rieder auch das zweite Spiel in der Qualifikationsgruppe gewinnen. Der GAK kommt nach dem Sieg gegen den WAC selbstbewusst zur WSG Tirol und möchte weitere wichtige Punkte im Abstiegskampf sammeln. In der dritten Partie empfängt der kriselnde Wolfsberger AC den Tabellenführer der Qualifikationsgruppe, den SCR Altach.

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Die Aufstellungen im Überblick:

Wolfsberger AC – SCR Altach (Sky Sport Austria 2)

Blau-Weiß Linz – SV Ried (Sky Sport Austria 3)

WSG Tirol – Grazer AK (Sky Sport Austria 4)

Beitragsbild: GEPA