Quarterback Hurts unterschreibt Rekordvertrag bei den Eagles

via

via Sky Sport Austria

Quarterback Jalen Hurts hat einen Rekordvertrag bei den Philadelphia Eagles unterschrieben. Der 24-Jährige kassiert für seine Verlängerung um fünf Jahre bis 2028 bis zu 255 Millionen Dollar. Damit steigt Hurts dem Vernehmen nach zum pro Saison bestbezahlten Spieler der NFL-Geschichte auf. 179 Millionen Dollar sind ihm garantiert, sein bisheriger Rookie-Kontrakt läuft noch ein Jahr, dann greift der Rekord-Deal.

Zudem enthält Hurts‘ Vertrag eine „No-Trade“-Klausel, der Spielmacher darf also nur dann zu einem anderen Team weitergeschickt werden, wenn er dem Trade zustimmt. Laut nfl.com hat es solch eine Klausel bei den Eagles noch nie gegeben.

Hurts war 2020 als Nummer 53 von Philadelphia im Draft gezogen worden, in der vergangenen Saison führte der gebürtige Texaner die Eagles in den Super Bowl, in dem sie sich nur knapp den Kansas City Chiefs um Star-Quarterback Patrick Mahomes geschlagen geben mussten.

Die Garantiesumme von 179 Millionen Dollar für Hurts wird in der NFL-Geschichte nur von den Cleveland Browns übertroffen, die Deshaun Watson 230 Millionen Dollar für fünf Jahre zusicherten. Auch die Gesamtsumme von 255 Millionen Dollar für die Vertragsverlängerung bis 2028 ist die zweithöchste in der NFL: Mahomes‘ Zehnjahresvertrag bei den Chiefs war 2020 mit 450 Millionen Dollar dotiert gewesen.

(SID) / Bild: Imago