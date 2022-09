Queiroz führt Irans Nationalteam zum dritten Mal in eine WM

Der Portugiese Carlos Queiroz wird Irans Fußball-Nationalteam bei der WM-Endrunde Ende des Jahres in Katar betreuen. Die staatliche Nachrichtenagentur berichtete am Dienstag, dass der 69-Jährige am Wochenende in Teheran einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet hat. Der ehemalige Trainer von Real Madrid führt Irans Nationalteam damit bereits zum dritten Mal in eine WM.

Queiroz war auch 2014 in Brasilien und vier Jahre später in Russland Teamchef der Iraner. 2018 gewann der Iran gegen Marokko, spielte gegen Portugal unentschieden und verpasste damit nur knapp den Aufstieg.

Neuer Verbandspräsident installierte mit Ex-Real-Trainer neuen Teamchef

Der Portugiese löste Dragan Skocic ab, obwohl der Iran unter dem Kroaten 15 der 18 Spiele gewonnen und das WM-Ticket geholt hat. Allerdings war am vergangenen Dienstag Mehdi Taj zum Präsidenten des iranischen Fußballverbands gewählt worden und der neue Chef holte wenige Tage später Queiroz zurück.

Der Iran trifft in Katar in der Gruppe B auf England, Wales und die USA.

(APA)/Bild: IMAGO