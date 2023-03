Rabiot mit Doppelpack: Juventus bleibt an Europacup-Plätzen dran

via

Juventus Turin bleibt in der Serie A an den Europacup-Plätzen dran. Die „Alte Dame“ besiegte Sampdoria Genua am Sonntagabend mit 4:2.

Mann des Spiels war Adrien Rabiot mit zwei Toren. Nach den Niederlagen von Inter, Roma und Atalanta sowie dem Remis von Lazio darf Juve nach der 15-Punkte-Strafe weiter vom internationalen Geschäft träumen.

Zum Abschluss der 26. Runde trifft Meister Milan am morgigen Montag auf Salernitana und könnte zum zweiten großen Profiteur des Spieltags werden.

