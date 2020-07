“Race Around Austria” neues Saisonziel von Strasser

via

via Sky Sport Austria

Der steirische Extrem-Radsportler Christoph Strasser hat seinen 1.000-km-Rekordversuch in Colorado auf nächstes Jahr verschoben und das “Race Around Austria” als Saisonziel ausgewählt. Der sechsfache Gewinner des “Race Across America” hat die Österreich-Umrundung (2.200 km, 30.000 Höhenmeter) schon dreimal als Sieger der Solo-Wertung beendet.

“Es wird eine geniale Herausforderung, da sich auch viele hochkarätige Solofahrer angemeldet haben. Das macht den Reiz für mich noch größer”, sagte Strasser. Das RAA beginnt am 11. August in St. Georgen im Attergau.

(APA)

Artikelbild: GEPA